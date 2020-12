Diranno di noi che non s'era mai vista una fuga di cervelli così. Verso dove, chissà

La storia non siamo noi, sono i pettegolezzi che faranno dopo di noi. Non c’è da offendersi troppo. Quando dal futuro verranno a scrivere di questi anni faranno il solito censo di governi eletti, opere d’arte, libri e personaggi notevoli. E uniranno i puntini. Pure quelli lontani. Il postero sarà capace di quello sguardo d’insieme che a noi è negato: nello stesso paniere finiranno fatti apparentemente distanti e casi strani. Far andare le mele con le pere è matematica sociale. Ci tengo a raccontarvi di una mela e una pera che mi sono cadute in testa in questi giorni, casi evidentemente non parenti, due rette parallele che viste all’infinito diventeranno una.

Pubblicità

Pubblicità