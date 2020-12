Il Covid e le città del futuro. Gli archistar: "Altro che ztl. In periferia! In periferia!"

Abbiamo bisogno di tutti. Anche degli scemi? “Soprattutto degli scemi. Fatevi avanti”. Nelle città del dopo pandemia serviranno biologi, architetti, urbanisti e gli scemotti “e significa che la bellezza sarà introdotta grazie alla loro originalità. Ci saranno più alberi, terrazze, balconi e non servirà costruire. Sarà un capovolgimento: non più demolire per edificare, ma solo trasformare per efficientare”. Italo Rota, l’architetto che con Gae Aulenti ha allestito il Museo d’Orsay fuggirà in campagna? “No, io non fuggirò. Rimango urbano per sempre. Ma è vero che ci sono città che stanno morendo. Londra oggi langue. Non tornerà mai più come prima. Roma ha una grande occasione perché non è altro che una periferia che si è autoallargata. Milano invece si foresterà con i suoi tre milioni di alberi in dieci anni. Sarà magnifico”.

