Che cosa sarebbe successo in Italia se Giuseppi e i suoi fratelli avessero messo l’imposta sulle sim ricaricabili? Chissà. Noi i forconi li abbiamo mandati al governo, in un anno e mezzo hanno scontentato sé stessi e il pubblico, parecchio, e sono rientrati nella vecchia politica (centrodestra, centro trattino sinistra), mettendosi per di più un po’ di cravatta. Da noi il consumatore violento ancora non s’è visto, e si capisce. Non si vide il gilet giallo infuriato per l’incremento di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.