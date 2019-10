Il nervosismo violento di Hezbollah

Tredici giorni di protesta hanno funzionato in Libano e a raccontarlo non sono soltanto le dimissioni di martedì del primo ministro, Saad Hariri. E’ soprattutto il violento nervosismo di Hezbollah, il Partito di Dio e milizia sciita che fa parte del governo e che al governo vuole rimanere. Le dimissioni del premier sono arrivate dopo che i sostenitori del movimento sciita hanno attaccato in camicia nera i manifestanti nella piazza di Beirut, fortunatamente ancora poco popolata in attesa della protesta...

