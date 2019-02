La pillola rossa? No grazie

Tanto vale dirlo subito. Non siamo mai riusciti a far nostro il dramma di Keanu Reeves in “Matrix”, quando deve scegliere tra pillola rossa e pillola blu. La rossa pasticca della conoscenza che svela il mondo come realmente è (spoiler: un postaccio dove gli uomini sono sfruttati dalle macchine intelligenti per produrre energia). La pasticca blu della tranquillità, per continuare a vivere nel mondo illusorio finora sperimentato. Che comprende (perfino nel post-apocalittico film) un succulento filetto nel piatto, il vino...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.