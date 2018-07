Circoli esclusivi per giovani iperattivi

Anche i country club sono in crisi: i vecchi iscritti invecchiano inesorabilmente e i nuovi sono sempre meno. Succede perché a nessun millennial, neanche al più facoltoso, passerebbe mai per la testa di pagare una tessera annuale per frequentare un posto pensato per rilassarsi ininterrottamente, dove i cellulari sono banditi, spesso non c’è il wi-fi e mancano spazi per il coworking: un posto dove è impossibile lavorare. I dati sull’occupazione dei millennial americani del Pew Research Center mostrano una generazione...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.