Il loro Olocausto: oltre mezzo milione di morti non ha lasciato quasi traccia nei documenti, nei libri, nella memoria collettiva C’erano una volta le ruspe, poi venne il censimento etnico, infine si invocò il rispetto della legalità e l’applicazione del codice penale. Tirate le somme, con gli zingari a Matteo Salvini non è andata così bene come con i “negher”. Ma guai a farsi illusioni. Il tema è stato posto, e il già alto indice di gradimento per il leader...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.