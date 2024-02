Genitori, non fate gli amici dei figli. Il consiglio di Umberto Galimberti

Tra docenti assaliti da padri e madri, figli sfiduciati, cellulari pervasivi: "In classe farei spegnere il telefonino a tutte le età, ma non lo si può vietare in sé. Non vedo purtroppo rimedio al danno pazzesco creato dall’abitudine allo schema binario tipico del telefonino: sì-no". Colloquio con il filosofo e saggista

La scuola e la famiglia, i genitori che si fanno sindacalisti dei figli e aggrediscono i docenti, il rapporto di fiducia che non c’è più. È la foto di una doppia impotenza, la fine della delega o la rinuncia allo sforzo di educare alla responsabilità? Ed è davvero tutta colpa dei social network? Ne abbiamo parlato con il professor Umberto Galimberti, filosofo, psicoanalista, saggista, editorialista di Repubblica. “Faccio una premessa”, dice Galimberti: “La scuola italiana ha i suoi mali: non educa, al massimo quando ce la fa istruisce. Educare vuol dire seguire i ragazzi nei loro processi psicologici, cosa impossibile finché si avranno classi da trenta alunni invece che da quindici. E poi: nel percorso formativo del docente inserirei un test di personalità per cercare di assicurarsi che sia dotato di empatia. Senza empatia non arrivi al cuore. Platone diceva che la mente non si apre se prima non si apre il cuore”. Detto questo, “la famiglia in questo momento è un disastro”.