Una stretta sui telefonini a scuola. Il piano di Valditara

Elementari e medie: stop smartphone in classe, anche per la didattica. Il ministro anticipa al Foglio le nuove linee guida per la scuola e lancia un appello ai genitori: proteggiamo i docenti, basta fare i sindacalisti dei figli

Istruzione, sì, ma anche educazione. Nella scuola italiana, dice il ministro Giuseppe Valditara, c’è un non detto enorme, gigantesco, grande come una casa che riguarda il comportamento non degli studenti ma dei loro genitori. Il ministro, in questa piccola e volante chiacchierata con il Foglio, fa un discorso di massima, e accetta di ragionare attorno a una questione importante, che ci permette di inquadrare un pericoloso spirito del tempo che ha a che fare con il mondo della scuola: la delegittimazione del corpo studenti, la legittimazione delle azioni volte a screditare l’azione del personale scolastico e la difficoltà con cui molte mamme e molti papà accettano di separarsi dal ruolo pericoloso di sindacalisti dei propri figli. Educare, dice Valditara, significa responsabilizzare e responsabilizzare, a scuola, significa insegnare, a casa, ai propri figli, che un insegnante che prende una decisione va rispettato, che un dirigente scolastico che fa una scelta va tutelato e che il principio dell’uno vale uno applicato alla scuola è pericoloso almeno quanto quello che riguarda la politica.