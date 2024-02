Caro Scurati, la rovina della scuola non sono gli influencer ma i genitori 

Caro Antonio Scurati, scusa se ci permettiamo, ma sulla scuola italiana non hai capito un tubo. Al ministero dell’Istruzione, a Roma, in Viale Trastevere, gira da giorni un file da brividi, finito da poco anche sulla scrivania del ministro Giuseppe Valditara. E’ un file di tredici pagine. E in ogni pagina è segnato un caso di aggressione al personale scolastico registrato tra settembre e febbraio. Sono storie spaventose. Vale la pena raccontarle. Calabria, da settembre quattro casi. Primo caso, in un istituto comprensivo: due genitori sferrano al docente uno schiaffo e un pugno alla mascella, costringendo il professore a fare i conti con sette giorni di prognosi. Secondo caso, in un istituto superiore: un docente aggredito verbalmente e fisicamente da alcuni alunni, prima in aula e poi nel cortile. Terzo caso, in un altro istituto superiore: il genitore di una studentessa che aggredisce e schiaffeggia il dirigente scolastico in presenza di altre persone a seguito del mancato inserimento della figlia in uno specifico progetto di alternanza scuola-lavoro. Quarto caso, altro istituto comprensivo: un docente, nel tragitto che è solito percorrere con la propria auto per raggiungere il plesso scolastico dove presta servizio, è stato avvicinato da un’auto dentro alla quale viaggiava un parente di un’alunna frequentante il medesimo plesso e, una volta minacciato e insultato, veniva aggredito fisicamente dallo stesso nel luogo considerato. Giorni di prognosi: dieci.

