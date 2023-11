Il rettore dell'Università di Pisa ci dice che su Israele la Crui è sembrata un collettivo studentesco

Parla Riccardo Zucchi, a capo dell'ateneo pisano: "La conferenza dei rettori? Avrei preferito una posizione più articolata. No a boicottaggi nei confronti delle università israeliane. Il nostro compito è costruire ponti, non fossati"

Il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi sintetizza così gli equilibrismi nella Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) sulla guerra in medio oriente: “Nell’ultima riunione che abbiamo fatto regnava un clima pre-elettorale, visto che settimana prossima si vota il nuovo presidente. Sembravamo un collettivo studentesco. Nella condanna avrei preferito una posizione più articolata. Ma non si è tenuto conto delle varie sfumature di pensiero ed è prevalsa un’altra priorità: offrire delle garanzie ai nostri docenti e studenti, in particolare alle comunità colpite”.