Come gli aeroplanini di carta in classe, come i libri lanciati in aria all’ultima campanella che annuncia l’estate, nella scuola digitale sbocciata in una primavera di virus vola di tutto, aria nuova. La sorpresa è che volano sensazioni felici. Insegnanti che hanno scoperto un mondo e studenti che si ritrovano tra le mani, o sotto i polpastrelli, un’arma in più. La scuola, quel mondo chiuso che seppure esiste non è comunicabile agli altri, come direbbe Gorgia sofista, dopo un mese...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.