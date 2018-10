Viva il numero chiuso

Premessa doverosa. La Manovra approvata lunedì 15 ottobre è un disegno di legge. E come tale verrà vagliato, limato, in parte stravolto (se la maggioranza lo vorrà), durante il dibattito parlamentare. Quello che oggi è scritto potrebbe non vedere mai la luce. Nel comunicato ufficiale il governo ha comunque elencato le “principali innovazioni introdotte dal provvedimento”. Sono 24, in gran parte dichiarazioni di principio prive di dettagli. Così non stupisce che, al punto 22, si legga questa frase: “Abolizione del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.