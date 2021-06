A scuola di bioeconomia: saranno i bambini a salvare il pianeta?

“Il mio libro è fatto di cacca animale!”. “Questa matita può tornare ad essere un albero!”. “Come si esercitano gli amanti della natura?” “Io sono cintura nera di calzini puzzolenti!”. Si divertono gli alunni della scuola (e palestra) nel giorno in cui “La materia di oggi è la Bioeconomia”. Bambini e bambine multirazziali che, si direbbe, affrontano la questione del momento. Che in tutto il mondo – il mondo degli adulti – muove progetti governativi, forma esecutivi, costringe banche centrali a dare prestiti a costo zero (in pratica a stampare moneta), orienta fondi d’investimento a puntare sul green mentre l’industria tradizionale, a cominciare dal petrolio, si muove a sua volta verso l’economia green.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni