Rutelli il Verde: "La transizione ecologica al centro di tutto"

I giornalisti stanno giusto addentando i primi antipasti quando Francesco Rutelli si alza in piedi, estrae l’edizione del giorno del Financial Times, la apre e comincia a sfogliarla senza tregua. Una sequela di notizie su energia, ambiente, transizione ecologica. Ecco la ragione dell’invito. “L’Europa – dice – ha degli obiettivi chiari e ambiziosissimi: dimezzare le emissioni entro il 2030, arrivare addirittura entro il 2050 ad emissioni zero. Purtroppo c’è una colossale sproporzione tra quello che abbiamo deciso di fare e quello che stiamo facendo”. L’ex leader verde, vicepremier, sindaco di Roma e attualmente presidente del Centro per il futuro sostenibile –“Espressione che – dice – ho coniato io nel 1979, se ci fossero le royalties sarei miliardiario” – ha letto nei giorni scorsi l’ultimo rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (Iea) che elenca le decisioni necessarie per raggiungere il “Net zero emissions globally”, la neutralità climatica, al 2050, e ne è rimasto profondamente colpito. Ha preso carta e penna e buttato giù un documento in cui ha sintetizzato in 22 pagine le sue preoccupazioni. Lo ha inviato anche al ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani. “Vedete – sorride – mi ha appena risposto, ‘l’ho letto, ti ringrazio molto per il contributo’”. “Il ministro – dice – è una persona seria e competente e nel Pnrr ci sono anche cose importanti, ma non basta, siamo ancora nella fase della sottovalutazione.”. Leggendo la relazione della Iea Rutelli ha confermato la sua convinzione: nonostante l’“An Inconvenient Truth” sui cambiamenti climatici, che valse 15 anni fa ad Al Gore il premio Nobel per la pace, sia diventata l’agenda degli stati e degli organismi internazionali, la consapevolezza scientifica del cambiamento epocale che occorre non è accompagnata da una pari consapevolezza politica ed economica.

