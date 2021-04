Il leccio e la quercia

L’anno scorso, di questi tempi, durante il lockdown, dalla finestra di casa ho cominciato a osservare con una certa ossessione le piante. Non che prima mi fossero indifferenti. A parte un paio di esami di Botanica, di cui uno andò malissimo, per il lavoro che faccio (al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali) hai voglia di piante. Ci sono salito sopra un sacco di volte e non solo per divertimento infantile o per prendere frutta. Dovendo stimare i danni prodotti dalle calamità, ci sono salito, dicevo, per cercare un buon punto di osservazione, e funziona sempre. Cambiare il punto di vista, dico. Comunque, dall’anno scorso ho cominciato a guardare le piante in maniera maniacale, poi sì, c’erano alcuni elementi sia romantici sia elegiaci: la fioritura del ciliegio, per esempio, mentre era tutto fermo e la conta dei contagi e dei decessi era molto pesante. Ma ho preso a sospettare che le piante contenessero dei segreti che una volta svelati avrebbero reso il nostro passaggio sulla terra più produttivo, come se potessimo contare su di loro per una buona interpretazione del mondo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni