Cinesi su Marte

La Cina, al primo colpo, si afferma potenza spaziale. Anzi. Quindici giorni fa la Cina era stata criticata per il modo “primitivo” in cui il residuo di un suo razzo era stato lasciato precipitare, incontrollato, nell’atmosfera. Era un po’ un’autoconsolazione americana imputare a Pechino una presunta arretratezza cinese. Era una critica infondata: il pericolo della caduta incontrollata riguarda, purtroppo, la quasi totalità degli oggetti non riutilizzabili (parti e stadi di razzi) che vengono lanciati in atmosfera. E’ il problema di tutti ingegnarsi nella tecnica del rientro controllato. In pochissimi anni, con il programma Chang’e fatto di missioni lunari e stazioni orbitali, e completato oggi dalla missione su Marte, la Cina si afferma come superpotenza spaziale. Che, in alcuni ambiti, mostra avanzamenti tecnologici che spiazzano i competitor occidentali.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni