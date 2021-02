Marte, come non l'avevamo mai visto

La Nasa ha pubblicato un video interattivo che presenta il paesaggio attorno alla sonda Perseverance. Come se fosse una panoramica sulla Terra

Un deserto roccioso, più terra di Siena che rosso vivo, il cielo fosco e dello stesso colore. Per la prima volta l'uomo può girare lo sguardo su Marte: è una delle conquiste di Perseverance, il rover della Nasa atterrato lo scorso 18 febbraio al termine di una giornata che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Perseverance resterà su Marte 687 giorni, per cercare ogni traccia di vita passata sul Pianeta rosso. E fornire a Washington un materiale audiovisivo unico: le immagini dell'intera manovra di atterraggio sono ancora in fase di elaborazione, ma intanto la Nasa ha rilasciato su YouTube una foto sferica completamente 'esplorabile', grazie alle 19 telecamere installate su Perseverance. Basta muovere il cursore a piacimento, e ci sentiremo un po' su Marte anche noi.