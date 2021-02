Perseverance è il nostro nome

E’ difficile fare un lavoro di gruppo quando si è onnipotenti”, dice l’onnisciente alieno Q mentre sale a bordo dell’Enterprise di Star Trek: The Netx Generation. Ora che tra gli umani, per causa di forza maggiore, l’onnipotenza non va più di moda e viceversa contano la condivisione e il senso collettivo di ogni impresa, anche le missioni spaziali non hanno più nomi di conquistatori aggressivi: Viking, Mariner. Si chiamano Perseverance, come il rover giunto giovedì notte su Marte; o Ingegnosità (Ingenuity) come il piccolo drone che per la prima volta volerà sulla sua superficie. Il rover precedente si chiamava Curiosity, confidando che il prossimo non la chiamino Resilience. Un atteggiamento nuovo, da Terzo millennio: siamo umani alla ricerca di noi stessi, ci muoviamo per sapere e per migliorarci.

