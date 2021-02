Il mistero di Marte

Perseverance: il nome del rover della Mars 2020, si dice, fu scelto da un bambino. Di certo è azzeccato: pochi lo sanno, ma le missioni su Marte, iniziate prima di quelle sulla Luna, hanno “misteriosamente” un tasso di fallimento del 40 per cento. Tre sfide lo attendono: la ricerca di tracce di vita microbica; la produzione artificiale, in loco, di ossigeno; il primo volo di un oggetto artificiale (Ingenuity) in un’atmosfera rarefatta e poco densa. Due di questi esperimenti, dunque, segneranno il primo passo verso la terraformazione: l’adattamento dell’ambiente marziano a ospitare umani. La data prevista è il 2030. Curioso: sulla Terra la consideriamo una data limite della transizione ecologica, quasi un’ultima spiaggia dell’emergenza climatica. Vista dallo Spazio, invece, è una data epocale per il futuro dell’uomo: estendere l’abitabilità oltre il pianeta. La produzione di ossigeno direttamente su Marte è l’esperimento chiave per i viaggi interplanetari del futuro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni