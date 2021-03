Il romanzo della luna

Fatoumata Kébé è un’astronoma, astrofisica ed educatrice francese di origini maliane, ha trentacinque anni e il suo sogno è essere la prima donna a camminare sulla luna. Se c’è qualcosa che non quadra, nelle immagini dell’allunaggio del 1969, non sono né le ombre né il vento né gli altri dettagli cavalcati dagli immortali sedicenti scopritori di bufale: l’unica vera nota stonata è che a muovere i primi passi sul satellite bianco sia stato un uomo. Del resto, ricorda Kébé, i criteri di reclutamento che dalla fine degli anni Cinquanta hanno portato all’identificazione dei primi pionieri dello spazio hanno portato alla scelta di sette profili tutti uguali: “Sono uomini, bianchi, protestanti, sposati, originari di piccole cittadine del Midwest e sono stati cresciuti da un padre autoritario”. Eppure, quale sia il sesso della luna lo sappiamo dalla notte dei tempi, che le lunazioni durino ventinove giorni, suppergiù come il ciclo mestruale, è una delle nostre poche certezze, anche se in tedesco la luna è maschio, der Mond, e il sole è femmina, die Sonne. Ecco, in Germania sulla nostra certezza sarebbe consentito vacillare. Per fortuna, questo articolo è in italiano.

