Il più bel panorama di Marte finora

La NASA ha diffuso uno straordinario video con le immagini forse più belle della superficie di Marte, tra quelle viste finora. Le ha registrate il rover Curiosity – sbarcato su Marte nel 2012 – durante la sua esplorazione in cima alla formazione rocciosa Hematite Ridge, ribattezzata Vera Rubin Ridge, in onore dell'astronoma statunitense scomparsa a fine 2016. Il video mostra una vista panoramica sui crateri del pianeta rosso. Le 16 fotografie ad alta definizione del paesaggio, assemblate per creare una vista panoramica unica, sono state scattate il 25 ottobre 2017 dalla Mast Camera del rover.

La vista sul cratere di Gale che si gode dalla posizione raggiunta da Curiosity è mozzafiato. La sonda, a quel punto, aveva guidato per 17,63 chilometri dal punto di atterraggio e si trovava a 327 metri di altitudine rispetto al livello di partenza. Il colore delle rocce - spiega la Nasa - è stato "bilanciato" così da apparire con la tonalità che avrebbero se fossero sul nostro pianeta. Poiché l'atmosfera su Marte è molto più sottile della nostra, è possibile vedere sullo sfondo una montagna che si trova a più di 80 chilometri di distanza.

In una dichiarazione, uno degli scienziati che seguono il progetto, Ashwin Vasavada, ha spiegato: "Anche se Curiosity ha negli ultimi cinque anni è stato sempre impegnato a scalare, questa è la prima volta che possiamo guardare indietro e vedere l'intera missione che si dipana davanti a noi".