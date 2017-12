Paolo Nespoli torna sulla Terra. Cos'ha detto nell'ultimo collegamento dall'Iss

L'ultima chiacchierata dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) dell'astronauta Paolo Nespoli, che a breve rientrerà sulla Terra, è con il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli. La titolare del Miur ha detto a Nespoli, collegato con la sede dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), dove si trovavano centinaia di studenti delle scuole superiori: "Aspettiamo con ansia il tuo ritorno, che dovrebbe avvenire il 14 di dicembre". Astropaolo, che si trova nello spazio dal 28 luglio scorso, ha raccontato: "Sì oramai sono rimasti solo un paio di giorni alla fine della missione, stiamo chiudendo con le attività, la stazione d'altronde non chiude con noi: è una casa laboratorio che continua indipendentemente dagli astronauti che sono a bordo".



"È un piacere e un onore avere avuto la possibilità di essere qui nello spazio a lavorare, a rappresentare l'agenzia spaziale italiana e l'agenzia spaziale europea e a portare un pezzo di Italia nello spazio". Dalla terra l'Iss è lontana e il ministro chiede all'astronauta cosa manca di più nella Iss? "Il fatto di essere in assenza di gravità, il fatto di poter guardare la terra dà sicuramente delle sensazioni forti e incredibili, ma se proprio devo dire che cosa mi manca, sicuramente mi manca la famiglia, mi mancano gli amici, mi manca la capacità di staccare un attimo se ho voglia, andar fuori, mangiare una pizza in tranquillità, godermi il sole e sentire gli odori e i sapori della natura", risponde Nespoli.



E infine si propone per una nuova missione: "Andare su Marte è un po' il sogno di tutti gli astronauti, anche di tanti non astronauti, ma se ad oggi a un astronauta gli chiedessi 'vorresti andare su Marte?', la risposta è praticamente ovvia, è come chiedere a un bambino se vuole un gelato in piena estate. Sicuramente andrei su Marte, se avessi la possibilità ci andrei, perché no, anzi mettetemi in lista tra quelli che vogliono andare su Marte".

Video a cura di Askanews