Liberi sì, ma di andare in zona rossa

Più è alta la copertura vaccinale e più si evita un alto numero di ospedalizzazioni. A conferma di questa tesi vediamo cosa sta accadendo in Italia nelle ultime settimane. Le prime regioni che potrebbero passare in zona gialla sono la provincia autonoma di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia. Bolzano è la zona d’Italia con la più bassa copertura vaccinale, raggiungendo solo il 68,28 per cento della popolazione ad aver completato il ciclo primario. L’incidenza in alcuni comuni ha già raggiunto livelli paragonabili a quelli dell’Austria e la situazione è talmente delicata che il governatore, Arno Kompatscher, ha dovuto varare una maxi-stretta con 20 comuni entrati in zona rossa. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, qui si paga non solo una tasso di vaccinazione di livello medio-basso (75,53 per cento), ma anche l’incidenza altissima nella zona di Trieste. L’essere un territorio di confine con quelle nazioni dell’est Europa che, a causa delle scarse coperture vaccinali, sono state colpite maggiormente dalla quarta ondata, insieme alle settimane di manifestazioni e sit-in in piazza per protestare contro il green pass, hanno portato la regione a rischio zona gialla.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE