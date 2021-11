Sul vaccino, meglio l'obbligo indiretto

L’obbligo vaccinale non è contrario alla Costituzione: lo spiega anche l’ex presidente della Consulta Giovanni Maria Flick intervistato sulla Stampa. Lo stesso principio del diritto di scelta della cura, citato ossessivamente dai No vax, in realtà è regolato dall’articolo 32, che dice che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario “se non per disposizione di legge”. Quindi una legge che renda obbligatoria la vaccinazione sarebbe indubbiamente costituzionale. Resta da vedere se sia applicabile dal punto di vista organizzativo e opportuna sotto il profilo politico. Una legge seria deve essere applicata seriamente e i trasgressori devono essere identificati, controllati e sanzionati. Si tratterebbe di un carico di lavoro per le forze dell’ordine o comunque per chi ha l’incarico di far rispettare la legge davvero impressionante. Inoltre si metterebbe fuori legge un numero assai rilevante di cittadini, con effetti imprevedibili.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE