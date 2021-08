Terza dose e coordinamento vaccinale

Sulla somministrazione della terza dose si rischia una situazione di caos. Da un lato l’Oms rilancia dichiarazioni di contrarietà invitando a occuparsi prima dei paesi più poveri che non hanno ancora avuto accesso neanche alle prime dosi; dall’altro Stati Uniti, Israele, Inghilterra, Francia, Serbia e Germania hanno già programmato o avviato l’offerta del “booster” a partire dai più fragili. La questione non è esclusivamente scientifica. C’è infatti un altro elemento, più politico, che è necessario prendere in considerazione. E’ infatti evidente che le decisioni già annunciate da Francia, Germania e Inghilterra avranno ripercussioni anche sugli altri paesi europei, spingendoli a imitarli. In un certo senso si sta riproponendo lo stesso problema riscontrato nel dicembre 2020 sull’avvio della campagna vaccinale. In quel caso, per evitare fughe in avanti e mantenere una certa uniformità, l’Ue decise un’unica data simbolo per l’avvio della campagna vaccinale contro il Covid. E ancora prima, fu lo stesso principio a ispirare la decisione di un acquisto centralizzato di vaccini per evitare difformità di approvvigionamento. Oggi la scelta della terza dose sembra porci nuovamente di fronte allo stesso problema.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE