"Obbligo vaccinale? Ne discuta l'Europa. Avanti con il green pass". Parla Sileri

La situazione, dice, è sotto controllo. Certo, i numeri sono in crescita e “la quarta ondata è già esplosa a metà luglio, con la diffusione della variante Delta. Ma le tendenze al momento non preoccupano”: mostra un cauto ottimismo Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, quando fa il punto della situazione sulla pandemia. Eppure ci sono ancora circa 4 milioni di over 50, la popolazione più sensibile agli effetti del virus, che ancora non è vaccinata. Come li andiamo a prendere? “Dobbiamo potenziare la campagna di informazione. E poi fare affidamento sui medici del territorio che hanno un ruolo fondamentale, perché è a loro che per primi si rivolgono coloro che hanno dubbi”, risponde al Foglio Sileri, chirurgo e accademico prima di arrivare in Parlamento con il Movimento 5 stelle, e poi al ministero della Salute.

