Delta e allarmismi. Differenze

La Fondazione Gimbe, Gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, è istituzione credibile e meritoria che non solo da anni combatte l’anti scientismo, ma che in questi drammatici mesi di pandemia ha contribuito a tenere alta la guardia in Italia sui numeri reali, e le loro proiezioni, del Covid, con particolare attenzione (non proprio ascoltata, va detto) sulle tecniche di tracciamento e di prevenzione. Ieri Repubblica, con un titolo assai allarmistico, “La Delta spinge contagi e morti, ‘E’ già iniziata la quarta ondata’” (sul palcoscenico dei giornali italiani, il quotidiano di Maurizio Molinari s’è scelto da tempo l’angolo prospettico dell’allarme permanente) presentava i nuovi dati forniti dalla fondazione guidata da Nino Cartabellotta, secondo cui “il virus circola più di quanto documentato dai nuovi casi identificati”. Secondo il monitoraggio di Gimbe nella settimana 21-27 luglio c’è stato un incremento di nuovi casi (da 19.390 a 31.963).

