L'incertezza sui vaccini dipende anche dai pasticci del governo

La campagna vaccinale in Italia sta andando bene: oltre 500 mila somministrazioni al giorno, quasi il 60 per cento della popolazione over 12 completamente vaccinata e oltre il 10 per cento che ha ricevuto la prima dose. Tutte le fasce di età stanno rispondendo positivamente, man mano che tocca al loro turno in base all’ordine di priorità, tanto che ormai l’85 per cento degli over 50 ha ricevuto almeno una dose, e i più giovani stanno seguendo. In questo contesto, il green pass ha dato una spinta alle prenotazioni tra i più pigri o riluttanti. I No vax non sono quindi un problema di massa e le piazze semivuote di questi giorni lo dimostrano: sono una quota marginale della popolazione, ancor più piccola rispetto ad altri paesi occidentali, sovrarappresentata da media in cerca di polemica e partiti in cerca di visibilità e voti di nicchia. Esiste però una fetta della popolazione, tra quella minoritaria non ancora vaccinata, che pur non essendo pregiudizialmente No vax teme il vaccino perché confusa da una comunicazione spesso allarmistica e contraddittoria.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE