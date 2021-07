“Basta quarantene per i vaccinati e no alle terze dosi”, ci dice Antonella Viola

“Sono contraria alla corsa alla terza dose, con ogni probabilità non servirà. I vaccinati dovrebbero essere esentati dalla quarantena”, l’immunologa Antonella Viola ha il dono della chiarezza, e questa conversazione con il Foglio ne è una riprova. “A dispetto del diffuso allarmismo, il quadro non è preoccupante. Vacciniamoci e convinciamo gli indecisi, anche con il Green pass. Il governo procede nella giusta direzione”, dice al Foglio la docente di Patologia generale presso l’Università di Padova. Stando alla normativa vigente, il vaccinato con doppia dose, che entra in contatto con un positivo, è tenuto all’autoisolamento. “Lo considero un eccesso di cautela che rischia di essere dannoso. Le persone vanno incentivate a vaccinarsi, non a caso il Centers for disease control statunitense, di fronte alla variante Delta, ai vaccinati raccomanda distanziamento e mascherina senza obbligo di quarantena. L’agente patogeno esiste, convivremo a lungo con il virus che continua a circolare: non è pensabile bloccare la vita delle persone. Piuttosto chiederei loro di usare particolare cautela fino all’esito del tampone”.

