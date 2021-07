L'inutile confusione su AstraZeneca

L’incidenza di trombosi rare associate a sindrome da trombocitopenia (Tts), a seguito della somministrazione di una seconda dose di vaccino contro il Covid di AstraZeneca, è paragonabile al tasso di fondo in una popolazione non vaccinata. A dimostrarlo uno studio pubblicato in preprint suThe Lancet. I dati sono stati confrontati con i tassi previsti in una popolazione generale e nelle persone affette da Covid. I profili di sicurezza di AstraZeneca e dei vaccini a mRna (Pfizer e Moderna) erano “simili e nel complesso favorevoli”. Sono stati osservati disturbi della coagulazione molto rari (Tts) con entrambi i vaccini, ma questi erano in linea con quanto ci si aspetterebbe nella popolazione generale e inferiori a quelli diagnosticati in persone affette da Covid che registravano tassi otto volte più alti. I risultati, tra l’altro, sono in linea con i recenti rapporti del Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (Mhra) Yellow Card Report, l’agenzia regolatoria britannica.

