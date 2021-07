La pandemia e la svolta tra privati e pubblico sulla salute

Da quando è scoppiata la pandemia la salute è stabilmente in cima alle preoccupazioni degli italiani, mentre in anni recenti si alternava con i timori per la perdita del lavoro e per l’incertezza economica. Insomma, siamo tutti più insicuri e la conseguenza, di cui si parla poco, è che questa condizione rischia di gravare sul bilancio delle famiglie. Nel nostro paese, infatti, la spesa sanitaria cosiddetta “out of pocket”, cioè i costi sostenuti direttamente per visite mediche, farmaci e terapie, è pari al 23 per cento contro una media europea del 16 per cento, secondo gli ultimi dati dell’Ocse. Tale spesa, che nel 2018 era pari a circa 33 miliardi, potrebbe arrivare a 52 miliardi nel 2025 anche come effetto di una maggiore richiesta di prevenzione. Secondo una recente ricerca di Deloitte, l’emergenza sanitaria ha cambiato in modo sostanziale le abitudini dei consumatori italiani nel campo della salute e benessere facendo emergere, rispetto al periodo pre Covid, una crescente attenzione alla corretta alimentazione ma soprattutto all’accessibilità delle cure mediche (priorità indicata dal 65 per cento del campione esaminato nell’ambito di una ricerca demoscopica condotta da Deloitte). E i nuovi comportamenti diventeranno un “next normal” da cui non si potrà tornare indietro. Ma come si fa ad assicurare un facile e generalizzato accesso alle cure, soprattutto se preventive, senza che questo si trasformi in un aumento della spesa sanitaria delle famiglie?

