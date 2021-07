La balla dei vaccinati contagiosi come gli altri. Mr. Fauci spiegato al Fatto

Il consulente per la Casa Bianca ha sì detto che è possibile contagiarsi pur essendo vaccinati. Ma ha anche aggiunto che è un evento raro. Appunti per certa stampa allarmista

"Vaccinati o no contagiosità identica”. Questa frase del consulente per la Casa Bianca Anthony Fauci è stata estrapolata da un’intervista ed usata come titolo da diversi quotidiani nelle ultime 24 ore. A partire dal Fatto Quotidiano che ha utilizzato quelle parole per contestare le dichiarazioni sulla trasmissibilità del Covid rilasciate dal premier Draghi durante la conferenza stampa post Consiglio dei ministri. Le dichiarazioni di Fauci, così fuori contesto, hanno contribuito ad alimentare confusione rimandando a un’idea di inefficacia dei vaccino totalmente lontana dalle intenzioni dell’autore. Ma cosa ha detto davvero Fauci in quell’intervista? Questo il passaggio incriminato: “Le persone vaccinate, se vengono infettate, possono trasmetterla ad altre persone. Questo non è un evento comune. Quindi non voglio che la gente pensi che tutti i tipi di persone vaccinate stiano trasmettendo il virus. No, è un evento molto insolito e raro, ma si può verificare”.

Leggendo per intero quel passaggio il significato risulta stravolto. Nessuno ha mai negato la possibilità che un vaccinato possa contagiarsi e trasmettere il virus. Non a caso non è mai stata riportata un’efficacia del 100 per cento dei vaccini nel prevenire l’infezione. Il punto è un altro. La trasmissione da parte di una persona vaccinata è un evento “raro” e non comune come per una persona non vaccinata. Si deve poi aggiungere che per poter trasmettere il virus una persona si deve prima contagiare. Ed il vaccino, stando agli ultimi dati riportati dal Ministero della Salute, fornisce una protezione contro l’infezione pari al 70 per cento per i vaccinati con una sola dose e al 88 per cento per chi ha completato il ciclo vaccinale. Per un vaccinato è quindi molto più difficile potersi contagiare e, di conseguenza, poter trasmettere il virus visto che può beneficiare di una protezione della quale un non vaccinato è sguarnito. Possiamo quindi dire che tra una persona protetta con limitate possibilità di contagio e trasmissione e una sguarnita da qualsiasi forma di protezione, ci passa l’intero oceano Atlantico di mezzo.