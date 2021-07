La Costituzione non impedisce il Green pass sul lavoro, anzi

Non può esserci lavoro dove non ci sono garanzie per la sicurezza e la salute dei lavoratori: la riserva di legge in materia è più che giustificata. Ma da che parte stanno i sindacati?

Col procedere della campagna vaccinale si è acceso il dibattito sull’idea, approvata dal governo, di subordinare l’accesso a determinate attività o servizi al possesso del Green pass. Al di là della principale funzione di contrasto alla circolazione del virus in luoghi dove il contatto sociale è inevitabile, non può sfuggire che la richiesta del certificato vaccinale ha anche lo scopo di spingere gli indecisi a sottoporsi alla immunizzazione. Non poter prendere un caffè al bar o non potersi sedere al ristorante, così come non poter assistere a un concerto o visitare un museo, possono essere considerate limitazioni molto fastidiose. Ma la questione assumerebbe uno specifico e ben più rilevante peso se il certificato di immunizzazione diventasse condizione necessaria per accedere ai luoghi di lavoro.