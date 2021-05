Non esistono bacchette magiche brevettate per i vaccini

Sospendere i brevetti non è la soluzione, tutte le cause farmaceutiche firmano accordi con chi è in grado di produrre su licenza: la produzione globale di vaccini è più che triplicata in un anno. D’altronde, dato l’eccesso di domanda globale, a nessuna azienda conviene restringere l’offerta. I problemi sono altri, molto più concreti

Sarebbe utile cambiare le regole sulla proprietà intellettuale per aumentare la produzione di vaccini? “No”. E’ stata, qualche giorno fa, la risposta data da Bill Gates in un’intervista a Sky prima della decisione dell’Amministrazione Biden di appoggiare la sospensione dei brevetti sui vaccini richiesta in sede Wto da numerosi paesi in via di sviluppo capeggiati da India e Sudafrica. Gates, che attraverso la sua fondazione da decenni e anche in questa pandemia ha investito più di molti governi per garantire l’accesso ai vaccini nei paesi poveri, sostiene che “ci sono solo poche fabbriche nel mondo” in grado di produrre vaccini e che bisogna garantire che tutto sia prodotto in sicurezza da chi ne ha le competenze: trasferire la produzione in un paese povero è molto complicato, soprattutto per vaccini nuovi, e la qualità potrebbe non essere buona.