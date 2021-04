Modello Europei per bar e ristoranti

La Figc ha ricevuto oggi la lettera con cui il governo autorizza la presenza degli spettatori allo stadio Olimpico di Roma per le quattro partite dell’Europeo di calcio che si giocheranno in Italia, compreso il match inaugurale dell’11 giugno. Dopo qualche tentennamento da parte del Cts, l’esecutivo ha preso la decisione più saggia: aprire in sicurezza ma aprire (almeno il 25 per cento dei posti potrà essere occupato). Scrivevamo qui che questo sarebbe stato innanzitutto un segnale importante verso il ritorno graduale a una normalità che il Covid ha stravolto nell’ultimo anno, una sfida da vincere per dimostrare che con le dovute cautele si può organizzare anche un grande evento con migliaia di persone coinvolte. L’auspicio adesso è che questa scelta non resti una decisione isolata, un sì ai “privilegiati” del calcio e basta.

