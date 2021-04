Questo è un investimento serio

La Commissione europea ha deciso di prepararsi alla fase due della strategia per uscire dalla pandemia di coronavirus, lanciando le procedure per l’acquisto di altri 1,8 miliardi di dosi di vaccini di nuova generazione. “Come Ue dobbiamo essere pronti per le prossime fasi della pandemia nel 2022 e oltre”, ha detto ieri un portavoce della Commissione, confermando le indiscrezioni sull’intenzione di concludere contratti per “quasi due miliardi di dosi” di vaccini con tecnologia Rna messaggero. “Dobbiamo prepararci a sfide come la necessità di un richiamo, le varianti attuali e future o vaccinare bambini e adolescenti”, ha spiegato il portavoce della Commissione. L’appalto dovrebbe riguardare 900 milioni di dosi iniziali, più altri 900 in opzione, sufficienti a vaccinare tutti i 450 milioni di cittadini europei nel 2022 e 2023.

