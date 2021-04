Il cambio di passo sui vaccini per arrivare a “Quota 500 mila”

L’obiettivo per fine aprile resta 500 mila vaccinazioni al giorno, come ribadito dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Ma raggiungerlo non è così semplice. La campagna vaccinale, infatti, procede a un ritmo ancora lento. C’è da dire che marzo non è stato un mese semplice, dal sequestro di circa 640 mila dosi di AstraZeneca da parte delle procure di Biella e Siracusa, fino al divieto temporaneo di utilizzo disposto dall’Aifa a seguito della paura di rari eventi avversi.

