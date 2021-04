San Marino, prove di libertà: "Ma è presto per rendersene conto"

Si aspetta. Sull’attenti, tesi a captare qualsiasi segnale di ripartenza. E siccome in Italia tutto tarda ad arrivare, tra terapie intensive ancora piene e piano vaccinale ogni giorno alla prova, per ora ci si accontenta – invidiandolo un po’ – del fortunato vicino. Tra sogno e realtà: da lunedì sera a San Marino i ristoranti possono restare aperti fino alle 21:30. Da domenica prossima l’orario sarà esteso fino alle 23. Il 26 aprile sarà abolito il coprifuoco. “Ma per ora sembra non sia successo nulla”, spiega al Foglio Luigi Sartini, presidente dell’Unione sammarinese operatori del turismo. “Per le strade tutto è molto calmo, la gente non si sente ancora spinta a uscire. E continuo a fare appello ai miei colleghi del settore: teniamo duro, non allentiamo le misure più del dovuto proprio ora. Le aspettative sono contenute anche perché l’attuale provvedimento è dedicato esclusivamente a chi vive a San Marino”.

