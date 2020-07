Il medico o l’infermiere che ha fatto il possibile per i cittadini coinvolti nella pandemia e lo ha fatto nella sorpresa dell’imprevisto, con mezzi non sempre adeguati, finendo per diventare un eroe, quantomeno uno che non sfugge alle proprie responsabilità, che ci prova e rischia, ecco, quello stesso medico in certi casi, numerosi, ora si ritrova al centro di sospetti, liti giudiziarie, delegittimazioni professionali e deontologiche. Una bella lettera amara del giro di infermieri e medici dell’Ospedale San Matteo di...

