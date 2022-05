Zelensky: il Donbas è "completamente distrutto"

Washington accusa la Russia di usare “il cibo come arma” e il congresso americano approva il più grande pacchetto di aiuti per l'Ucraina. Nuove prove di crimini di guerra delle truppe di Putin. Attacco DDos contro l'Italia

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky dice che le forze russe hanno "completamente distrutto" la regione orientale del Donbas. "Là è l'inferno, e non è un'esagerazione".

I senatori americani approvano quasi 40 miliardi di dollari di aiuti all'Ucraina, il più grande pacchetto di sostegno da quando la Russia ha invaso il paese

Il presidente Joe Biden afferma che Finlandia e Svezia hanno il suo "pieno appoggio" nelle loro offerte per l'adesione alla Nato

Reazioni all'allargamento Nato. Mosca minaccai di tagliare il gas a Helsinki

Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha avvertito che Mosca sta adottando “contromisure adeguate” in risposta alla candidatura della Finlandia e della Svezia alla Nato. L'adesione dei paesi scandinavi all'alleanza atlantica ha portato a un aumento delle minacce militari vicino al confine, ha dichiarato Shoigu, secondo l'agenzia russa Interfax. Secondo l'agenzia di stampa Ria, che è di proprietà dello stato russo, Mosca avrebbe risposto a queste minacce formando 12 nuove unità nel suo distretto militare occidentale.

Poco dopo una nota del grossista di gas finlandese Gasum, ha avvertito che la russa Gazprom da sabato mattina taglierà le forniture di gas alla Finlandia.

Nel pomeriggio di venerdì 20 maggio, Gazprom Export ha informato Gasum che le forniture di gas naturale alla Finlandia in base al contratto di fornitura di Gasum saranno tagliate sabato 21 maggio alle 04:00 (GMT). La società continuerà a fornire gas ai clienti finlandesi da altre fonti attraverso il gasdotto Balticconnector.

Il ceo di Gasum, Mika Wiljanen, ha cercato di rassicurare i clienti sul fatto che nei prossimi mesi ci sarà abbastanza gas per tutti: "Ci siamo preparati con cura a questa situazione e, a condizione che non ci saranno interruzioni nella rete di trasporto del gas, nei prossimi mesi saremo in grado di rifornire di gas tutti i nostri clienti".

Hacker russi contro l'Italia

Un attacco hacker a vari portali istituzionali italiani è in corso dalle 22 di ieri sera. A rivendicare l'offensiva informatica sarebbe stato il collettivo russo Killnet, che ha preso di mira i siti del Consiglio Superiore della Magistratura, dell'Agenzia delle Dogane e dei ministeri di Esteri, dell'Istruzione e dei Beni Culturali. Il collettivo Killnet ha lanciato l'attacco DDos indicando sui propri canali Telegram un lungo elenco di obiettivi, una cinquantina in tutto tra ministeri, aziende, autorità di garanzia, media, organi giudiziari. "Fuoco a tutti" hanno scritto gli hacker che in un messaggio precedente avevano dato le istruzioni "per liquidare la struttura informativa italiana".

Gli attacchi sono stati di tipo DDoS (Distributed Denial of Service), cioè una serie di attacchi informatici che puntano a saturare le richieste che un sito web può sostenere. Siamo chiari: non è un’azione di intelligence con i servizi segreti di una nazione ostile per prendere possesso di dati riservati dai nostri database. Anche perché, se lo fosse stato, sarebbe stato bizzarro annunciarlo a tutti.

Quel che è successo ha portato “semplicemente” al superamento della capacità di banda del server che impedisce ai siti colpiti di funzionare correttamente. Lo scopo è proprio quello di interrompere un servizio rendendolo inutilizzabile con con un enorme bombardamento di richieste.

Per una bizzarra coincidenza, l’avvio delle operazioni per rafforzare la nostra difesa cibernetica è scattato alla vigilia dell’altra “operazione”, quella sedicente speciale lanciata da Vladimir Putin nell’invadere l’Ucraina. E forse allora non è un caso che il precipitare degli eventi, la deflagrazione di una crisi diplomatica a livello globale, abbia indotto il governo a valutare un immediato passo in avanti, nella direzione intrapresa. L'Agenzia italiana per la cybersicurezza si trova ora a rincorrere gli altri stati nel momento di massima allerta internazionale.

Le mosse di Washington

Il segretario di stato americano Antony Blinken ha accusato la Russia di usare “il cibo come arma” bloccando i porti ucraini del Mar Nero. Dmitry Medvedev, ex presidente russo e ora alto funzionario della sicurezza, afferma che l'occidente non dovrebbe aspettarsi che la Russia continui a rifornirlo di cibo se colpisce Mosca con le sanzioni. “Le cose non funzionano così, non siamo idioti”. Funzionari americani stanno inoltre valutando la possibilità di armare l'esercito ucraino con missili antinave avanzati, ha riferito l'agenzia di stampa Reuters. Citando i funzionari dell'amministrazione Biden, il report sostiene che la Casa Bianca potrebbe offrire a Kyiv missili Harpoon e Naval Strike con cui prendere di mira la flotta russa nel Mar Nero, che al momento sta bloccando i porti ucraini.

Nella notte italiana c'è stata una telefonata tra i generali Milley e Gerasimov, la prima dall’11 febbraio. La Difesa americana si è trincerata dietro una dichiarazione vaga: "I leader militari hanno discusso diversi temi di preoccupazione legati alla sicurezza e hanno convenuto nel mantenere le linee di comunicazione aperte". Appena poco più loquaci i russi, la Tass però ha indicato "l’Ucraina" fra i temi di preoccupazione. Nei giorni immediatamente successivi all’invasione, Mosca e Washington, pur a fatica, avevano costruito una "linea di comunicazione diretta" – figlia del leggendario telefono rosso dei tempi della Guerra Fredda – per evitare incidenti sul teatro bellico, come già sperimentato durante il conflitto in Siria.

Intanto il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di aiuti militari e umanitari da 40 miliardi di dollari all'Ucraina. È il più grande pacchetto di aiuti di emergenza mai stanziati fino a oggi per Kyiv. Così il totale degli aiuti consegnati dagli americani all'Ucraina arriva a oltre 50 miliardi di dollari.

Joe Biden ha detto che Finlandia e Svezia "soddisfano ogni requisito della Nato" per aderire all'alleanza e avere il "pieno e completo sostegno" degli Stati Uniti. Parlando in una conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con il primo ministro svedese, Magdalena Andersson, e il presidente della Finlandia, Sauli Niinisto, ha anche detto di essere fiducioso che le preoccupazioni della Turchia riguardo alla loro adesione possano essere affrontate.

"L'inferno" nel Donbas

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che il Donbas, la regione nel sud est del paese dove la Russia sta ora concentrando i suoi sforzi principali, è stato "completamente distrutto". "C'è l'inferno, e non è un'esagerazione", ha detto nel suo discorso serale. "I bombardamenti, gli attacchi aerei e missilistici dell'esercito russo: tutto questo non è solo ostilità bellica".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/AgtCk64rRw



#StandWithUkraine pic.twitter.com/W938cA16hU — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 20, 2022

La Russia è impegnata in un "tentativo deliberato e criminale di uccidere il maggior numero possibile di ucraini", ha detto Zelenskiy e ha accusato Mosca di aver commesso un genocidio.

I bombardamenti russi nella regione di Luhansk hanno ucciso 13 civili nelle ultime 24 ore, ha detto il capo dell'amministrazione militare regionale, Serhiy Hayday. Dodici sono stati uccisi nella città di Severodonesk, ha detto. La città è strategicamente importante per i russi perché il suo controllo consentirebbe di guidare l'offensiva verso ovest e collegarsi con le forze russe che spingono a sud-est di Izyum.

Mykhailo Podolyak, il principale consigliere presidenziale dell'Ucraina e membro della squadra negoziale, ha affermato che un cessate il fuoco con la Russia è "impossibile senza il ritiro totale delle truppe russe". Podolyak ha detto che Kyiv non era interessata a una nuova "Minsk", riferendosi all'accordo del 2015, mediato da Francia e Germania, che tentava di garantire un cessate il fuoco tra il governo ucraino e i separatisti sostenuti dalla Russia nell'est dell'Ucraina.

Nuove prove di crimini di guerra russi

Una indagine del New York Times sulle atrocità commesse dalle forze russe a Bucha, fuori Kyiv, mette sul tavolo nuove prove video che legano gli uomini di Putin all'esecuzione di otto prigionieri ucraini il 4 marzo. Mosca ha ripetutamente negato notizie di illeciti durante l'occupazione della città. Il Nyt dice che i ministeri della Difesa e degli Affari esteri russi non hanno risposto alle nuove richieste di commento.

Attenzione: le immagini e i video contenuti nell'inchiesta possono urtare la vostra sensibilità.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6 — The New York Times (@nytimes) May 19, 2022

Sul terreno

Una volta che la Russia si sarà assicurata Mariupol, probabilmente ridispiegherà le forze che aveva lì nel Donbas, sostiene il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo aggiornamento d'intelligence.

La tenace resistenza ucraina a Mariupol dall'inizio della guerra farà sì che le forze russe oggi nell'area dovranno essere riequipaggiate e ristrutturate prima che possano essere ridistribuite efficacemente. Un processo che prende parecchio tempo. Ma, sostiene Londra, a causa della pressione a cui sono sottoposti i comandanti russi, probabilmente lo faranno "senza un'adeguata preparazione".

Il processo al soldato russo che ha ucciso un civile

Vadim Shishimarin, un comandante di carro armato di 21 anni, ha chiesto a una vedova ucraina di perdonarlo per l'omicidio di suo marito. Mercoledì si era dichiarato colpevole di aver ucciso un civile disarmato di 62 anni nel villaggio di Chupakhivka, nel nord-est dell'Ucraina, il 28 febbraio. La pubblica accuysa ha chiesto l'ergastolo.

Nella sua deposizione il soldato ha raccontato dettagliatamente come ha sparato contro l'uomo sulla bicicletta: ha detto che all'inizio si è rifiutato di sparare, ma gli è stato ordinato ed è stato minacciato da un altro soldato.

Tagli a Schröder

La commissione di bilancio del Bundestag ha deciso che l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder perderà alcuni privilegi per non aver interrotto i suoi legami con le compagnie energetiche russe durante la guerra in Ucraina. Schröder - cancelliere dal 1998 al 2005 - sarà privato del suo ufficio e del suo personale, che nel 2021 è costato ai contribuenti circa 419.000 euro.

La mozione, approvata ieri pomeriggio con il sostegno del Partito socialdemocratico (Spd) di Schröder, dei Verdi e del Partito Liberale Democratico, per evitare contestazioni legali, non menziona i collegamenti del politico tedesco con il Cremlino. Sostiene invece che l'ex leader non adempie più a nessun obbligo permanente come uomo di stato e quindi non richiede un ufficio e personale per farlo. Il principale partito di opposizione, l'Unione Cristiano Democratica (Cdu), ha appoggiato l'iniziativa anche se aveva chiesto al governo di tagliare pure la pensione dell'ex cancelliere, circa 100mila euro l'anno.