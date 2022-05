In tribunale a Kyiv il soldato russo che ha ucciso un civile. I dati dell'orrore e i conti da regolare

Il primo processo ucraino a Vadim Shishimarin. Il procuratore generale dell’Ucraina, Iryna Venediktova, prova per prova sta ricostruendo i crimini di guerra commessi dall’esercito di Vladimir Putin

Vadim Shishimarin ha ventuno anni, gli occhi bassi, la felpa col cappuccio, i pantaloni della tuta, le manette. E’ il primo soldato russo a essere comparso in tribunale a Kyiv per rispondere dei crimini commessi durante la guerra. E’ accusato di aver ucciso, sparando con il kalashnikov da un’auto rubata, un uomo di 62 anni disarmato su una bicicletta che parlava al telefono: era il 28 febbraio, a Chupakhivka, nella regione di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina. L’uomo era quasi arrivato a casa, è morto sul colpo. A Shishimarin è stato ordinato di sparare perché così l’uomo non avrebbe riferito dell’arrivo dei russi nella cittadina.