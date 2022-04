Niall Ferguson e David Petraeus parlano di cosa Putin ha ancora da perdere (molto)

Mariupol è “l’Alamo ucraina, si combatte fino a che l’ultimo uomo a difesa della città resta in piedi”, dice David Petraeus, il generale americano ed ex capo della Cia che ha guidato le operazioni in Iraq e Afghanistan – il generale-intellettuale che ci fece capire, proprio in Iraq, quanto fosse strategico il fattore umano nelle guerre, e che una gran forza militare che non sa conquistare cuori e menti perde la sua potenza. Sullo Spectator in edicola oggi, Petraeus dialoga con lo storico scozzese Niall Ferguson, uno dei professori-intellettuali più brillanti di questo secolo: parlano di strategia militare, di imperi, di linee rosse, di armi nucleari e della Seconda guerra fredda. Ferguson chiede a Petraeus di dare i voti alla Russia e alla Ucraina in questa prima fase del conflitto, e il generale boccia, come è ovvio, la prima, e promuove entusiasta a voti pieni la seconda: “Mosca ha capito che volendo attaccare da tutte le parti non attacca niente, e infatti ha ottenuto molto poco rispetto alle attese finora. Il comando russo, il controllo e le comunicazioni russi hanno fallito, ed è il motivo per cui gli stessi generali devono andare sul fronte, dove vengono uccisi dai cecchini ucraini molto esperti. Per quel che riguarda i prossimi piani russi potrei dare il voto ‘incompleto’, vogliono provare a rafforzarsi laddove hanno ottenuto un successo modesto”. Gli ucraini al contrario sono stati “galvanizzati da un leader churchilliano, il presidente Zelensky ha seguito idee grandiose e le ha realizzate, le ha sapute comunicare benissimo agli ucraini e al resto del mondo, e ha seguito passo a passo l’implementazione concreta di queste idee. E, quarta cosa, ha capito come ridefinire queste grandi idee ancora e ancora”.

