L'Europa sta diventando tiepida sul supporto all'Ucraina?

L’Europa si è un po’ fermata dopo l’iniziale spinta verso il sostegno all’Ucraina. La faccenda è ormai tutta in mano agli Usa, con i paesi europei, nuovamente in ordine sparso, a fare da spettatori e non sempre con le facce intelligenti. La Germania ha raffreddato gli ardori sulle spese militari e sull’indipendenza energetica (ne parlava oggi in un pezzo di cronaca politica il New York Times), l’Italia si muove in solitario con una campagna d’Africa efficace ma non priva di limiti, il presidente francese, a caccia di voti di Mélenchon cade nella retorica insoumise e si mette a disquisire sulla terminologia (stranamente spalleggiato qui da Enrico Letta, che le elezioni le ha tra un anno).