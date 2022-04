Letta e Meloni sono la "coppia" della politica italiana

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Svezia e Finlandia aprono alla possibilità di chiedere l’adesione alla Nato. Il mondo si riorganizza e bisogna essere all’altezza. L’Italia arriva a questi impegni nuovi con poche idee, con una leadership appesa alla sua competenza e al suo prestigio, ma, per ora, non traducibile in opzione politica. Peccato, siamo alla solita opzione tecnicamente efficace ma politicamente sterile. A riprendere un minimo di iniziativa sono stati i partiti. Sul Foglio Enrico Letta ha mosso le acque con le proposte di rinnovamento e rafforzamento dell’operatività della Ue. Per Letta quelle riforme che potremmo definire istituzionali dell’Europa servivano a renderla più agile e più veloce nelle decisioni e a consentire una maggiore politicizzazione della guida comunitaria.