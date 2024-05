Madonne e postine. In arrivo nuove norme (più rigide) per valutare le apparizioni. E Medjugorje?

Il prossimo 17 maggio, il cardinale Victor Manuel Fernández, prefetto del dicastero per la Dottrina della fede, presenterà un documento “per discernere su apparizioni ed altri fenomeni soprannaturali”

Si prevede una maggiore rigidità circa la valutazione dei tanti (troppi?) fenomeni ricondotti ad apparizioni nei più svariati luoghi, molti dei quali poi resi pubblici attraverso i social network e le televisioni. Ultimo caso, assai eclatante, quello delle presunte apparizioni della Madonna a Trevignano, con la pseudoveggente Gisella che raccontava di aver ricevuto messaggi dalla Vergine. Maria che, tra le altre cose, avrebbe anche compiuto veri miracoli, come la moltiplicazione di gnocchi e conigli in casseruola.