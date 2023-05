Il miracolo di Trevignano, tra la madonna e il Tar 

La statuetta lacrima, la santona parla per conto della Vergine, la Chiesa balbetta e ora arrivano pure i giudici. Reportage dal comune alle porte di Roma, dove ancora oggi la presunta veggente Gisella Cardia ha incontrato i suoi adepti

“Alle 6 c’è la conferenza stampa della Madonna”. La battuta del cameraman sghignazzante è rivelatrice. Se i fedeli genuflessi attendono con trepidazione commossa il nuovo messaggio della Madonna di Trevignano, per la stampa al gran completo – videomaker, fotografi, tv, giornali, radio e agenzie – l’attesa ha lo stesso snervante sapore di quelle conferenze stampa dei politici che cominciano sempre in ritardo. Siamo a Trevignano romano comune lacustre di 5mila abitanti sul lago di Bracciano, a mezz’ora di auto da Roma. E’ qui che dal 2016 Gisella Cardia arringa i suoi fedeli davanti a una statua di una Madonna che ogni 3 del mese lacrima sangue. “Sangue di maiale”, accusano quelli che contro di lei hanno presentato un esposto alla procura di Civitavecchia. La presunta veggente dice anche di comunicare direttamente con Maria con messaggi che poi vengono trascritti, letti e riletti come fossero passi del Vangelo: “Dal messaggio della Madonna di Trevignano del 3 giugno 2019…”.