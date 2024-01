“Lucarelli sulla Bolkestein non ha fatto nulla”. Andrea Alemanni attacca l'assessora

“Sul commercio su area pubblica, e sulla Bolkestein in particolare, per due anni l’assessora Lucarelli non ha fatto nulla, si è svegliata solo adesso, dopo l’appello del presidente della Repubblica Mattarella”. Andrea Alemanni, consigliere capitolino del Pd e presidente della commissione capitolina Commercio, è furioso. Ce l’ha con l’assessora al Commercio della giunta Gualtieri Monica Lucarelli. In teoria i due sono d’accordo, in pratica si litiga, e anche duramente. Il principio virtualmente condiviso riguarda l’applicazione della direttiva europea Bolkestien al commercio su area pubblica. Edicole, caldarrostari, postazioni di ambulantato di ogni genere e mercati. Tutto dovrà andare a bando. In qualche modo, qualche giorno fa, l’ha suggerito il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, bacchettando il governo per l’ennesima proroga inserita nella legge sulla concorrenza per disapplicare la normativa europea e le più recenti sentenze del Consiglio di Stato. Dopo l’appello del Colle, l’assessora Lucarelli ha detto che a Roma tutto andrà a bando entro la fine del 2024. E su questo Alemanni è d’accordo. Sarà il comune a fare la gara, mentre i municipi dovranno consegnare entro il 31 gennaio i piani del commercio municipali. E qui comincia la polemica che vede schierata da una parte l’assessora e dall’altra Alemanni, alla testa di un manipolo di presidenti di municipio arrabbiatissimi. Alcuni, il I e il II in particolare, vorrebbero più tempo e risorse per stilare i loro piani. “Quei due territori – dice Alemanni – hanno in totale oltre 3.500 postazioni, ma non hanno né il personale, né le risorse per fare i piani, invece di aiutarli l’assessora li minaccia”.

