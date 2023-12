Shangai Connection: ascesa e caduta del Più di Tor Marancia

Sergio Maccarelli , pugile riottoso e boss del noto quartiere romano è l'esemplificazione di coloro che si atteggiavano a capi, ma poi sono finiti a tappezzare la cronaca nera, per aver creduto con poca avvedutezza di trasformare il crimine romano in una ‘cosa seria'

Shanghai. Ma senza cinesi. Né lanterne di carta che si librano in cielo. Voragini illanguidite dall’acqua piovana, disconnessioni sull’asfalto e povertà, tanta, con crepe longitudinali che saettano sul tufo delle abitazioni. Tor Marancia, anni Settanta. La chiamano Shanghai proprio per questo irrisolto problema piovano. L’aria è malsana, rustica, nutrita di coltelli, bische e volti da poliziottesco, quel genere cinematografico di volti crudeli scacciati dalla vita, a bruciacchiarsi le mani davanti il falò di un ardersi poco eroico. Come ogni borgata dimenticata dallo sguardo di Dio, pure qui imperversa un balordo, un prepotente con manie di grandezza, la cui ellissi esistenziale si consuma nel passo più lungo della gamba.

La forza è nulla senza il controllo, recitava un popolare spot tecnologico, che a ben vedere potrebbe diventare il motto araldico di tutti i minuscoli Er Più periferici della capitale che si atteggiavano a boss e che poi sono finiti a tappezzare la cronaca nera, per aver intersecato con poca avvedutezza la traiettoria della trasformazione del crimine romano in una ‘cosa seria’.