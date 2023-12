Roma criminale non era glamour ben prima di Suburra

La mano aperta quasi a voler salutare il cielo, lembo lattiginoso che si apre sopra il cadavere. E quella grossolana aureola di sangue, piombo e asfalto a incorniciare occhi che non vedono più. I lampeggianti irrorano di vivido blu lo sguardo attonito di pochi passanti, mentre i clienti della pizzeria di Ostia, che se ne stava all’epoca proprio davanti la caserma della Guardia di Finanza e da cui era uscita la vittima prima di finir crivellata dai proiettili, fingono indifferenza perché sanno fin troppo bene che curiosare non sarebbe del tutto salutare. E’ l’otto marzo, festa della donna, del 1996. Ma ormai c’è poca voglia di festeggiare. Eppure non è una novità, perché pochi mesi prima, sempre in quella strada, sempre quella stessa persona, era stata gambizzata. Un pesante avvertimento, evidentemente non ascoltato. La vittima è Ottorino Addis, un passato prima nel terrorismo spontaneista di destra, nei Nar, e poi convertito al narcotraffico, sulla scia della Banda della Magliana e delle famiglie siciliane trapiantate a Roma.

